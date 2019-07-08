Добавьте в рацион!

Многие люди задаются вопросом, могут ли вегетарианцы удовлетворять свои потребности в белке. Это не странно, так как белок является горячей темой среди людей, заботящихся о своем здоровье. Если вы обеспокоены энергетическими уровнями, мозговым фокусом или здоровьем костей, белок определенно является важным питательным веществом, который вам необходим в рационе.

Большинство из нас теперь знают о том, что животные источники белка - это не самые полезные варианты, которые мы можем себе представить. И именно здесь вступают в игру семена.



Семена, безусловно, являются наиболее упущенными из вида источниками ценных питательных веществ, хотя их популярность растет в последние годы. Конопля, лен и чиа хорошо известны своим высоким содержанием белка, но есть еще один подарок от природы, который обладает такими же целебными свойствами и многими другими питательными веществами. Мы говорим о семенах тыквы. Эти удивительные семена являются не только фантастическим источником необходимых питательных веществ, как белок, но они также восхитительны. Чтобы воспользоваться их преимуществами, выберите сырые, органические семена тыквы вместо жареных соленых сортов, которые распыляются вредными пестицидами. Вы также можете потреблять семена тыквы в виде белка семян тыквы или в составе растительного белкового порошка. Просто убедитесь, что вы покупаете органические белковые порошки.



Еще не убеждены? Продолжайте читать, чтобы узнать больше о пользе семян тыквы для здоровья.



1. Семена тыквы насыщены железом

Семена тыквы - одни из лучших растительных источников железа. Употребление всего ¼ чашки семян тыквы в день будет покрывать 16 процентов вашей ежедневной потребности в этом важном минерале.



2. Семена тыквы являются противовоспалительными и щелочными

Сырые семена тыквы насыщены натуральным хлорофиллом, который известен своей способностью очищать и подщелачивать ваше тело. Благодаря подщелачиванию крови, семена тыквы помогают уменьшить воспаление, вызванное рационом или нездоровым образом жизни.



3. Семена тыквы высоки в содержании волокна

Всего ¼ чашки семян тыквы содержат 5 г клетчатки. Как мы все знаем, волокно помогает нашему организму переваривать пищу, регулирует уровень сахара в крови. Кроме того, перевариваемость белка из семян тыквы намного лучше по сравнению с другими растительными белковыми источниками, такими как зерна, орехи и бобовые.



4. Семена тыквы богаты белками

Конечно, мы не можем забыть о белках! Семена тыквы - отличный источник белка. Они также содержат большое количество триптофана, аминокислоты, которая усиливает производство серотонина в организме, повышая ваше настроение и психическое здоровье.



5. Семена тыквы являются неаллергенными

Орехи и семена богаты белком, клетчаткой и полезным жиром, но если у вас аллергия на орехи, это может вызвать некоторые осложнения. Хорошо, что семена тыквы не аллергены.



6. Семена тыквы богаты цинком

Семена тыквы полны цинка - минерал, который очень важен для производства гормонов, углеводного обмена, иммунного здоровья, здоровья кожи и ногтей. Употребление ¼ чашки семян тыквы в день будет покрывать 23% ваших ежедневных потребностей.



7. Семена тыквы - хороший источник здорового жира

Семена тыквы содержат большое количество омега-3 жирных кислот и мононенасыщенных жиров, которые хорошо известны своей способностью предотвращать (и уменьшать) воспаление и защищать здоровье сердца. Они могут также помочь сбалансировать уровень сахара в крови, улучшить здоровье пищеварительной системы и регулировать настроение.



8. Семена тыквы обладают прочными антимикробными свойствами

Семена тыквы могут помочь вашему организму удалить опасные микробы, например, паразитов. Регулярное потребление этих удивительных семян также снижает риск развития дрожжевых инфекций.



9. Семена тыквы насыщены магнием

Семена тыквы насыщены магнием - основным минералом, который отвечает за более чем 300 различных биохимических реакций в организме. Дефицит магния может привести к бессоннице, усталости, головной боли, запорам и проблемам психического здоровья.



Как использовать семена тыквы



Существуют различные способы употребления семян тыквы:

Кушайте их без приготовления.

Добавьте семена в овсянку.

Добавьте семена в супы и салаты.

Добавьте семена к фруктовым салатам.

Добавьте семена в коктейли.

Добавьте семена к картофелю.

Используйте их в виде белкового порошка для приготовления коктейлей.

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