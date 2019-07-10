Одновременный прием кальция и витамина D повышает риск инсульта на 17%, выяснили американские ученые. При этом большинство остальных биодобавок не приносят сердечно-сосудистой системе никакой пользы. Исследователи напоминают, что дополнительный прием витаминов и микроэлементов нужен лишь отдельным группам населения в особых случаях.

В одной только Великобритании около 45% населения принимают те или иные витаминные добавки. Однако многие из них не просто бесполезны, а потенциально вредны для сердца и сосудов, предупреждают американские исследователи под руководством доктора Сафи Хана из Университета Западной Вирджинии. О своих выводах они рассказали в статье в журнале Annals of Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Исследователи проанализировали 277 рандомизированных клинических испытаний, в которых участвовал почти миллион человек. Всего рассматривались эффекты 16 различных биодобавок и восемь экспериментов со сменой рациона участников. Исследование показало, что жирные кислоты омега-3, обычно содержащиеся в рыбьем жире, снижают риск сердечных приступов и ишемической болезни сердца.

Фолиевая кислота снижает риск инсульта, в то время как одновременный прием кальция и витамина D увеличивает его вероятность на 17%.

Но почти все остальное, включая ниацин, железо и всевозможные мультивитаминные добавки, "не оказало существенного влияния на показатели смертности или сердечно-сосудистых заболеваний", пишут авторы работы.

Они предполагают, что неожиданные риски приема добавок с кальцием и витамином D связаны с тем, что их одновременное употребление способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Дополнительная опасность ситуации в том, что подобные добавки обычно рекомендуют пожилым людям, у которых риск развития инсульта и болезней сердца и так повышен.

При этом отдельный прием витамина D и кальция на здоровье сердечно-сосудистой системы никак не влиял.

Результаты исследования не удивляют, отмечает профессор Оксфордского университета Сьюзан Вебб.

"За исключением случаев, когда необходимо предотвратить или устранить нехватку конкретных витаминов и микроэлементов, например, во время беременности, пищевые добавки не следует рекомендовать населению в целом", - говорит она.

Также на здоровье сердца не слишком влияла так называемая средиземноморская диета, богатая рыбой и растительной пищей. Впрочем, общую ее пользу для здоровья исследователи не отрицают.

Кроме того, авторы работы установили, что рацион с низким содержанием соли в некоторой степени снижает риск преждевременной смерти, хотя эти доказательства и не были достаточно весомыми.

В группах с нормальным кровяным давлением при уменьшении количества соли в рационе снижался риск смерти ото всех причин. В группах с повышенным давлением - только от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие неоднозначные результаты могут быть следствием ограничений в организации исследований, отмечают ученые.

"Существует множество факторов, влияющих на смертность, - поясняет специалист Блумбергской школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса Брюс Ли. - Сложно учесть их все в рандомизированных контролируемых и когортных исследованиях".

Тем не менее, отмечает он, американцы и многие другие люди действительно потребляют слишком много соли, так что следует контролировать ее содержание в рационе. Кроме того, более ранние исследования уже показывали, что уменьшение количества соли в рационе снижает кровяное давление.

В 2018 году Американская ассоциация кардиологов заявила, что "имеются существенные доказательства связи между избыточным потреблением натрия и высоким артериальным давлением, что повышает риск сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности".

Исследователи отмечают, что подобные данные следует интерпретировать с осторожностью - в связанных с питанием исследованиях установление причинно-следственных связей всегда достаточно проблематично.

Однако они напоминают, что среднестатистическому городскому жителю не стоит увлекаться биодобавками - все необходимые вещества можно получить просто из сбалансированного рациона.

"Это исследование показывает, что, несмотря на популярность и растущие продажи различных пищевых добавок, научных данных, оправдывающих прием большинства из них, недостаточно, - подчеркивает Ли. - Нет ни одного магического питательного вещества, которое могло бы помочь улучшить здоровье и снизить риск преждевременной смерти".

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