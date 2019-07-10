Эксперты призывают гипертоников не ограничиваться соблюдением диеты и приемом медикаментов. Умеренные физические упражнения также способны оказать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Людям с повышенным давлением рекомендуется уделять по полчаса в день аэробным упражнениям. В частности, стоит уделить внимание прогулкам на велосипеде, плаванию и ходьбе. После того как спорт станет неотъемлемой частью жизни, следует отведенное на занятия время увеличить до часа.

Кроме того, гипертоникам дважды в неделю полезны силовые тренировки. Причем они должны быть нацелены на все основные группы мышц.

"Рассчитывайте на вес, который позволит вам выполнить два-три подхода по 10-12 повторений в каждом", - говорят эксперты.

Также эффективными могут оказаться отжимания с использованием собственного веса.

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