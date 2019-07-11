Казалась бы, все вопросы с зубами решает исключительно стоматолог, и исключительно во рту. Однако, медицине известны случаи, когда зубы росли далеко не там, где им положено.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, например, на днях российских врачей шокировал удивительный случай. 13-летнего мальчика с подозрением на рак отправили на операцию по удалению лимфоузла в яичке. Однако во время операции выяснилось, что это образование в половой железе мальчика - зуб.

При этом, оказалось, что во рту у мальчика не хватает как раз одного зуба-моляра. Получается, что произошла генетическая ошибка, в результате которой зуб вырос в яичке вместо ротовой полости. Врачи пояснили, что зуб фактически начал расти как опухоль из стволовых клеток еще до рождения ребенка.

"Мы определили, что был удален второй моляр или 7 зуб верхнего ряда, который отсутствовал в ротовой полости", - рассказал проводивший операцию уролог и андролог Дмитрий Тарусин.

Врачи признали случай исключительным, однако медицине известны и другие необычные места, в которых могут вырасти зубы.

Так, у жителя Саудовской Аравии в 50-летнем возрасте обнаружили зуб в носу. Мужчина жаловался на кровотечения, однако при осмотре выяснилось, что ему мешает жить зуб (массам костной ткани), почему-то выросший в неправильном месте.

Кроме того, медицине известны случаи, когда зубы могут вырасти в легких у человека. А если не возникнет осложнений, некоторые могут и вовсе не узнать, что их зубы растут не там, где надо.

При этом по статистике, зубы в "неправильных" местах растут лишь у 1% людей.

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