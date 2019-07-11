Почки играют ведущую роль в выделительной системе человека, и перебои в работе этих органов могут стать фатальными для здоровья в целом. Почки не только вырабатывают мочу, но и круглосуточно выводят излишки жидкости и токсических веществ. Кроме того, они отвечают за кислотно-щелочной баланс и вырабатывают гормоны, влияющие на артериальное давление, количество кальция и витамина D в организме.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

При этом первичные признаки хронической болезни почек сложно заметить до тех пор, пока симптомы не станут совсем острыми. Поэтому на следующие признаки нужно обратить пристальное внимание:

отсутствие аппетита,

тошнота и рвота,

одышка,

чувство холода и усталость,

высокое артериальное давление,

снижение выработки мочи,

отеки лица и конечностей,

бессонница.

Своевременно обнаружить почечную недостаточность поможет анализ крови, который покажет уровень азота мочевины и креатинина, а также скорость фильтрации. Поэтому нельзя игнорировать вышеперечисленные симптомы, особенно если они проявляются в комплексе.

Кроме назначенного врачом лечения, поможет и отказ от вредных привычек - курения, переедания, чрезмерного употребления соли.

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