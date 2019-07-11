Большинство людей в нашем окружении используют зубные щетки, зубную пасту и зубную нить для очищения зубов, однако такая гигиена вовсе не универсальна. Многие коренные народы, а также люди в развивающихся странах до сих пор применяют древние методы ухода за зубами.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Веточки и палочки

Жители Ближнего Востока, а также некоторых частей Южной и Юго-Восточной Азии используют ветки аракского дерева: перетирают конец ветки, увлажняют полученную щетину (мисвак) водой, а затем трут мокрыми щетинками зубы. Древесина аракского дерева (Salvadora persica) имеет высокую концентрацию фтора и других антимикробных компонентов, которые предотвращают разрушение эмали.

Вообще, веточки деревьев, особенно ароматических, освежающих рот, используются в разных культурах. Эти так называемые жевательные палочки применяются на протяжении тысячелетий. Первое зарегистрированное использование принадлежит древней Вавилонии (3500 до н.э), также деревянные палочки для чистки зубов широко использовались в Китае еще в 1600 до н.э.

Использование веточек и палочек может обеспечить чистящий эффект, похожий на действие привычной нам зубной щетки. Однако палочки во-первых, не очищают области между зубами, а во-вторых, могут повредить десны и истереть зубы.

Пальцы

В некоторых культурах люди втирают в зубы различные вещества пальцами. Например, в ряде мусульманских стран протирают полость рта корой грецкого ореха. Кора этого дерева обладает антимикробными свойствами и предположительно обладает отбеливающим эффектом. Тем не менее, не было проведено никаких исследований для изучения ее эффективности или побочных эффектов.

Некоторые жители сельской Индии, Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки до сих пор используют для чистки зубов кирпичную пудру, грязь, соль или пепел. Хотя эти ингредиенты эффективно удаляют пятна и налет, они не содержат фтора и часто являются абразивными, что приводит к повышению чувствительности зубов и травмированию десен.

На этом фоне выгодно выделяется древесный уголь, который стал компонентом некоторых современных зубных паст и зубных щеток. Есть доказательства того, что древесный уголь связывается с вредными бактериями и успешно инактивирует их.

В Юго-Восточной Азии для чистки зубов часто используют семена бетелевой пальмы. Их минус в том, что они окрашивают зубы и десны, и что еще хуже, они связаны с повышенным риском развития рака полости рта.

Выполаскивание

Еще один метод чистки зубов, который не включает зубную пасту или зубную щетку, - это вытягивание масла - древняя аюрведическая практика. Суть ее в том, что небольшое количество кокосового, кунжутного, подсолнечного или оливкового масла полощут во рту в течение 15 минут. Считается, что данная процедура вымывает бактерии и токсины.

Согласно последним исследованиям, масляное полоскание действительно помогает уменьшить воспаление десен. Но только если оно используется совместно с обычной чисткой зубов щеткой и зубной нитью.

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