С детства нас приучают есть кашу на завтрак. Считается, что она дает сил и энергию. Но с появлением новых технологий и удешевлением производства некоторые каши могут быть очень опасны. Врачи провели массу исследований и назвали те крупы, к которым нужно относиться с осторожностью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Манка

Никто в детстве не любил эту противную манку с комочками, и это оказалось не просто так. Она не принесет никакой пользы, так как в ней много крахмала и мало белка. Кроме того, в манной каше содержится глютен, который опасен для детей. Он провоцирует аллергию у малышей и мешает усвоению железа и витамина D, что может сказаться на общем здоровье и самочувствии.

Рисовая

Безобидный рис оказался в топе самых опасных каш. Но речь идет только о шлифованной белой крупе, остальные сорта считаются полезными. Главная опасность заключается в том, что при шлифовке с риса выводятся все полезные вещества и витамины, но при этом остается крахмал. Специалисты рекомендуют выбирать бурый рис: в нем много клетчатки, витамина В, фолиевой кислоты и марганца.

Овсянка

Удивительно, но эта самая популярная каша тоже попала в анти-рейтинг. Ее сочли опасной диетологи. Считается, что первый прием пищи должен насыщать организм до обеда, а для этого необходимо сбалансированное питание. В овсянки содержится мало белка и много калорий. Кроме того, принято считать овсянку с фруктами полезной, на самом деле, для этого подойдут не все плоды. Например, калорийный банан не сможет насытить достаточно. Кроме того, исследования помогли обнаружить в овсяной крупе фитиновую кислоту. Это вещество вымывает кальций из костей.

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