https://news.day.az/medicine/1137422.html Врачи рассказали о симптомах, предшествующих смерти
Врачи рассказали о симптомах, предшествующих смерти
Врачи рассказали, какие незаметные симптомы могут предшествовать резкой остановке сердца.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Оказывается, у умерших от внезапного приступа на сердце были обнаружены рубцы от "тихих" сердечных приступов, которые они не заметили при жизни.
Среди их симптомов выделяют расстройство желудка, повышенное потоотделение, тошнота, боль в мышцах, головокружение, дискомфорт в области груди и резкая усталость.
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