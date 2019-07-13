Врачи рассказали, какие незаметные симптомы могут предшествовать резкой остановке сердца.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Оказывается, у умерших от внезапного приступа на сердце были обнаружены рубцы от "тихих" сердечных приступов, которые они не заметили при жизни.

Среди их симптомов выделяют расстройство желудка, повышенное потоотделение, тошнота, боль в мышцах, головокружение, дискомфорт в области груди и резкая усталость.

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