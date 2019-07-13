Сланцы, они же шлепанцы, или, если официально - сандалии прочно вошли в летний гардероб и вызвали обеспокоенность у врачей. Как отмечает Камилла Лонг из Баптистского медицинского центра "Уэйк Форест" в Северной Каролине, основная проблема в том, что для "фиксации" сланцев люди инстинктивно поджимают пальцы, и это может довести до смены манеры хождения, а также вызвать боль в спине, пятках и икроножных мышцах.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Кроме того, со временем может развиться плантарный фасциит (заболевание, основным симптомом которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при нагрузке), на восстановление после диагностики которого уходит около года. Чтобы избежать этих бед, нужно выбирать сандалии, которые при ходьбе сгибаются в том же месте, что и стопа. Также эксперты посоветовали не надевать сланцы, если предстоит провести долгое время на ногах.

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