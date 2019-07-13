Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней. Кроме того, она считается сильным антисептиком и обладает противовирусными свойствами.

Речь идет о чабреце, который также известен, как тимьян. Об этом передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Отмечается, что чабрец обладает обезболивающими свойствами, а также является сильным природным антибиотиком. Также эта трава отлично справляется с гриппом, лечит стрептококк и грибки рода candida. Как заявляют ученые, чабрец способствует разрушению микроорганизмов, в результате чего защитные функции становятся лучше. Кроме того, чабрец выводит из организма токсины и шлаки, способствуя формированию лейкоцитов. Разбавленное водой тимьяновое масло может помочь в борьбе со стафилококком, а также убьет до 90 процентов всех вредных вирусов на протяжении трех часов во время испарения.

Также чабрец часто используется в качестве терапевтического средства в борьбе с инфекционными респираторными болезнями. Он поможет справиться с кашлем, а также поспособствует лечению воспаленной гортани, ларингита, инфекционных патологий носовой области и астматических проявлений.

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