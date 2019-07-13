Онкоген MYC, который управляет ростом опухоли при большинстве видов рака, давно стал объектом изучения. Недавнее исследование ученых из Пенсильванского университета (США), результаты которого опубликованы в журнале Nature Cell Biology, стало очередной и, похоже, успешной попыткой найти методы воздействия на MYC, сообщает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

MYC - это ген, который регулирует нормальный рост клеток, но когда он мутирует, то запускает цепную реакцию, вызывающую неконтролируемое размножение клеток, что приводит к злокачественным опухолям.

Блокирование его работы будет препятствовать росту опухоли и, следовательно, станет эффективным способом борьбы с онкологическими заболеваниями.

С помощью химиотерапии врачи могут остановить деление раковых клеток и рост опухоли. Но поскольку лекарства ограничивают деление клеток во всем организме, появляются серьезные побочные эффекты терапии.

На протяжении многих лет предпринимаются попытки найти альтернативы химиотерапии.

И вот команда американских ученых предложила способ манипулирования раковыми клетками, в результате которого дегенеративные клетки сами уничтожают себя.

"Нам нужно было блокировать рост опухоли таким образом, чтобы раковые клетки не могли выжить", - сказал Константинос Куменис, один из ведущих авторов исследования.

Чтобы довести раковые клетки до самоубийства, исследователи заблокировали MYC обходным путем. Вместо прямого выключения гена, что ранее было невозможно, они "нацелились на белок ATF4". Оказывается, ATF4 включает гены, необходимые MYC для роста, а также контролирует скорость, с которой клетки вырабатывают специфические белки.

Когда удалось выбить ATF4 из клеток, выяснилось, что опухолевые клетки продолжали накапливать эти белки и в конечном итоге умирали в результате стресса. Это блокировало рост опухоли у мышей с лимфомами и колоректальным раком.

То есть если ATF4 отсутствует, MYC не может стимулировать рост и деление клеток. Вместо этого клетка производит большое количество белка до тех пор, пока не умрет.

"Для некоторых злокачественных новообразований может быть необходимым ингибирование активности ATF4 для оптимального противоопухолевого исхода", - говорится в работе.

Исследователи проверили механизм на дюжине мышей. Если животные не могли продуцировать ATF4, рак не развивался дальше.

Обнаруженный метод работает только в клетках, чей чрезмерный рост обусловлен MYC, и он успешно апробирован на изолированных клетках молочной железы, толстой кишки и крови человека. Но ученые пока не знают, работает ли он таким же образом в человеческом организме в целом.

"Мы еще изучаем побочные эффекты блокирования ATF4 в раковых клетках и также работаем над тем, чтобы убедиться, что этот метод не вызовет каких-либо серьезных проблем", - сказала Февен Теймир, ведущий автор исследования.

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