С помощью питания можно серьезно повлиять на собственный организм. Например, грецкие орехи способны изменить некотрые показатели крови. Разбираемся, как это происходит.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Гемоглобин

Грецкий орех богат железом, цинком и кобальтом, эти минералы помогают повысить содержание гемоглобина в крови и бороться с проявлениями железодефицитной анемии.

Холестерин

В грецком орехе содержатся витамины А и Е, они улучшают работу всех систем органов, а также помогают очистить сосуды от вредного холестерина и укрепить их стенки. Грецкие орехи предупреждают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Сахар

Настойка из перегородок грецкого ореха помогает снизить сахар в крови.

Противопоказания

Грецкие орехи не рекомендованы детям до 5 лет, людям с избыточным весом, а также тем, кто страдает аллергией. Кроме того, особое внимание стоит обратить на свежесть продукта. В орехах содержатся жиры, которые могут прогоркнуть.

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