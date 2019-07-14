Казалось бы, что тут может быть неправильного. А вот может! И мы частенько ошибаемся в вопросах личной гигиены, и детей учим повторять свои промахи.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Уход за собой лишним не бывает. Но он должен быть грамотным. А мы иногда даже за младенцем ухаживаем не очень правильно. Например, купая новорожденного, совершаем целую кучу ошибок. И прививаем малышу собственные гигиенические заблуждения. Например, вот такие.

1. Чистить уши

Мыть их, конечно, надо. Но лезть ватной палочкой внутрь - это абсолютно лишнее. Врачи не раз предупреждали, что таким фанатичным вычищением серы легко можно себе навредить, травмировав барабанную перепонку. Максимум, что можно себе позволить, так это мыльным пальцем пройтись по ушной раковине. А с усилием запихивать внутрь уха ничего не надо.

2. Коротко стричь ногти

Во-первых, это некрасиво. Уже и мужчины открыли для себя все прелести маникюра и почти не стесняются ухаживать за руками. Во-вторых, велика опасность заработать вросший ноготь, особенно если стричь не по прямой, а еще и обрезать краешки полукругом. Особенно опасно так делать с ногтями на ногах. Лучше уж аккуратно подпилить, научить придавать форму ногтям, чем совсем коротко обрезать.

3. Мыться с мылом дважды в день

Некоторые места, безусловно, надо мыть именно с мылом: ноги, руки, подмышки, шею и интимные места. Но натирать себя дважды в день мочалкой с ног до головы, не жалея геля для душа, - это лишнее. Так мы только разрушаем естественный защитный слой кожи, делая ее уязвимой для бактерий.

Кстати, младенца мыть каждый день тоже не надо. Локальные омовения делать, конечно, нужно. Можно и в ванну запускать каждый день. Но именно мыть - с мылом, с маслами - не надо. Он ведь не пачкается настолько сильно.

4. Пользоваться ополаскивателем для зубов

Главное призвание ополаскивателя для полости рта - убить болезнетворные бактерии, которые теоретически там могут быть.

"Не надо во рту ничего лишний раз убивать, - говорит стоматолог Александра Смирнова. - Нормальная флора не нуждается в дезинфекции. Поэтому злоупотреблять ополаскивателем для полости рта не стоит. Пользуйтесь им максимум десять раз в месяц, если сильно сомневаетесь в свежести дыхания".

5. Слишком фанатично расчесываться

Сто раз проводить по волосам массажной щеткой - такой завет нам передавали бабушки и мамы. В этих телодвижениях есть смысл: во-первых, кожное сало распределяется по волосам, питая их, во-вторых, расчесывание - это массаж, который улучшает кровообращение. Но это все полезно, если у ребенка правильная расческа из натурального ворса. Иначе недолго травмировать и волосы, и кожу головы. Лучше расчесываться просто ради того, чтобы расчесаться. А массаж делать руками.

6. Чистить зубы по три минуты

О нет, мы не покушаемся на главную заповедь стоматологов нашего детства. Зубы надо чистить очень тщательно. Но дело тут не в потраченном времени, а в подходе. Нужно научить ребенка правильным движениям щетки, а это, поверьте, требует куда как больше трех минут. Попробуйте сами чистить зубы изнутри только выметающими движениями сверху вниз! А ведь по-другому делать попросту нельзя.

"Горизонтальные движения оставляют царапины на эмали зубов, - объясняет Александра Смирнова. - Любые повреждения делают зубы уязвимыми".

7. Мыть голову каждый день

Ох, болезненный вопрос. В условиях мегаполиса волосы у многих на второй день выглядят несвежими. Но тут отчасти есть и наша вина: мы сами "приучили" волосы к частому мытью. Да еще и средства уходовые не всегда правильно подбираем.

"Моя волосы каждый день, мы портим кожу головы. Начинается усиленная выработка кожного сала для защиты. И мы моем голову еще чаще", - говорит косметолог-трихолог Ксения Титова.

В идеале голову надо мыть два раза в неделю. А чтобы волосы меньше пачкались, подбирайте правильный шампунь и следите за рационом - и своим, и детским. Чем меньше жирного, острого, сладкого, тем реже придется мыть голову.

Чему стоит научить ребенка

Пользоваться зубной нитью - кариес чаще всего возникает в межзубных пространствах.

Пользоваться солнцезащитными средствами не когда мама заставит, а каждый раз, выходя на солнце. Не забывать о дезодоранте (и о том, что его надо смывать).

Пользоваться уходовыми средствами по возрасту - это важно!

Не стесняться брать в руки пемзу - мозоли есть и у детей тоже.

Менять белье, носки и футболки каждый день.

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