Научиться реанимировать мертвый человеческий мозг было одной из величайших задач науки всех времен, что не раз обыгрывалось в кино и описывалось в книгах. Сегодня была проведена серия успешных экспериментов в США с мозгом свиней, которая открыла новые возможности. Однако теперь ученые столкнулись с этической дилеммой, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В теории нет ничего, что мешало бы ученому создать перфузионную машину, способную оживлять человеческий мозг, рассказал физиолог Ненад Сестан в интервью The New York Times. Вместе с командой специалистов из Йельского университета (США) профессор нейробиологии и генетики впервые добился того, чтобы вернуть активность полушариям, извлеченным из головы свиньи.

Анатомически мозг свиней и Homo Sapiens сильно похож. И технология, созданная Сестаном, является, по его словам, "открытым исходным кодом". Необходимо только доказать, что после повторения эксперимента с перфузией крови в мозге человека post mortem не возникает никакой электрической активности, которая включала бы в себя определенный когнитивный уровень.

В ходе лабораторных испытаний в Йельском университете электрическая активность головного мозга свиньи, подвергшегося перфузии после смерти, регистрируемая с помощью энцефалограмм, достигла биспектрального индекса 10 по шкале от 1 до 100 (которая обычно используется анестезиологами). Такой уровень соответствует глубокой коме, однако недавние исследования показали, что пациенты в коме на самом деле могут общаться.

По словам Сестана, еще не известно, какой сценарий был бы хуже для частично возвращенного к жизни мозга, поскольку он окажется в "лихорадочном кошмаре", постоянно переживая момент своей смерти и то, что он чувствовал перед ней. "Никто не услышит, как внутри вы разрываетесь от крика", - добавил он.

Чтобы избежать этого кошмара в мозге животных, ученые подвергали перфузии блокаторы каналов, что ограничивало доступ крови к сосудам, питающим полушария, и, тем самым, уменьшало активность мозга. В любом случае исследователь выразил сомнения, что после этой процедуры мозг может восстановить свое сознание.

После успешных экспериментов, специалисты в Йельском университете получили много предложений от простых обывателей, которые предлагали себя в качестве доноров мозга на случай ранней смерти.

Некоторые прямо сетуют на то, что есть те, кто выступает против реанимации нейронной совести. "Прогресс не может и не должен замедляться", - сказал один из сторонников исследования.

Тем не менее, директор Междисциплинарного центра биоэтики в Йельском университете Стивен Лэтэм считает, что если есть хотя бы малейшая возможность вернуть мозгу сознание, то дальнейшие эксперименты должны быть остановлены.

По словам профессора Стэнфорда Хэнка Грили, мы живем во времена стремительных научных достижений. Поэтому нет никаких сомнений в том, что в отношении экспериментов на людях появится человек с не такими высокими моральными принципами, как Сестан.

"Кто-то захочет отправить мертвый человеческий мозг на перфузию, и велика вероятность того, что это будет совсем не в исследовательских целях", - заключил он.

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