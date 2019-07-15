Ученые из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук пришли к выводу, что для поддержания здоровья оптимален безалкогольный напиток на основе топинамбура. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет RT.

Топинамбур, или подсолнечник клубненосный - это многолетнее травянистое растение. Оно также известно под названиями "земляная груша", "иерусалимский артишок" и "бульба".

Безалкогольные напитки на основе топинамбура могут содержать морковное, тыквенное, яблочное пюре, а также соки из персика, маракуйи и ананаса. В любом случае необходимо обращать внимание на состав: пюре из топинамбура должно быть примерно 15-20%.

Ученые подчеркнули, что это растение обладает универсальными лечебными свойствами, поэтому его используют при производстве лекарств для лечения сахарного диабета, ожирения, заболеваний почек и желудочно-кишечного тракта.

Растение содержит большое количество незаменимых аминокислот, витаминов группы В, полезных углеводов, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также минеральные вещества: кальций, железо, фосфор, хром, калий, магний, цинк и кремний.

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