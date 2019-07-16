Команда ученых из Университета Флиндерса в Южной Австралии представила вакцину, которая считается первым в мире препаратом для человека, полностью разработанным искусственным интеллектом (ИИ). Лекарства с использованием компьютеров создавались и ранее, но эта вакцина была совершенно независимо вычислена программой ИИ под названием SAM (Алгоритм поиска лигандов).

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Профессор университета Флиндерса Николай Петровский, возглавлявший разработку, сообщил, что название программы происходит непосредственно от ее функции: алгоритм ищет во вселенной все мыслимые химические соединения - лиганды, которые могли бы стать эффективными для вакцинации человека.

Правда, сперва нужно было обучить ИИ распознавать соединения, которые активируют иммунную систему человека, или, наоборот, не работают. А уже после программа смогла приступить непосредственно к выполнению своей задачи.

ИИ пролистал триллионы соединений (тоже сгенерированных компьютером) в поисках наилучших кандидатов на вакцину и выдал несколько десятков. Исследователи синтезировали предложенные машиной препараты в лаборатории и проверили их на клетках крови человека, чтобы посмотреть, будут ли они работать.

В этом процессе подтвердилось, что SAM не только обладает способностью идентифицировать хорошие лекарства, но и реально предлагает иммунные препараты, которые лучше уже существующих.

Исследователи взяли соединения, созданные SAM, в разработку с тестированием на животных, чтобы подтвердить их эффективность в качестве вакцины против гриппа. Испытания на животных показали, что ИИ-вакцина обладает высокой защитой от гриппа, превосходя существующие вакцины. Теперь требуется подтвердить это на людях.

По словам исследователей, создание вакцин с помощью ИИ на десятилетия сократит обычный процесс поиска и разработки препаратов и сэкономит сотни миллионов долларов.

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