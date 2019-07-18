Специалисты назвали симптомы, которые предупреждают о приближающейся остановке сердца, сообщают Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Специалисты единодушно сошлись во мнении, что бессимптомной смерти от данного недуга не бывает.

В частности, о приближении приступа говорят боли в груди или левом плече, одышка, головокружение, тошнота, резко изменившийся сердечный ритм.

Стоит также обратить внимание на внезапно накатившую усталость.

Как правило, от проявления симптомов до приступа проходит около 4 недель.

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