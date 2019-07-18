Эффективное средство приливает кровь к мозгу, коже лица, помогает восстановить кровообращение и снять боли. Кроме того, после его применения руки перестают неметь, а мышцы расслабляются.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Эксперты рассказали, как в домашних условиях приготовить компресс от остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Необходимо смешать сырую картошку с медом в пропорциях 1:1. Приготовленная масса наносится на воспалившуюся зону. Поверх накладывается компрессионная бумага, которая фиксируется пластырем. Держать приготовленную смесь надо около 2 часов. После этого нужно промазать кожу пихтовым маслом, это поможет нейтрализовать действие смеси, а также успокоить нервную систему.

Эксперты утверждают, что уже после первого применения вы почувствуете результат.

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