Ученые из США рассказали, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление равным образом влияют на опасность развития сердечного приступа и инсульта, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Раньше врачи отдавали "предпочтение" именно "верхнему" давлению, как главной угрозе здоровья сердца. В тот же момент "нижнему" давлению особого внимания не уделяли.

- Сегодня мы показали, что систолическая и диастолическая гипертензия оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80. Выводы были сделаны после анализа более 35 миллионов показаний артериального давления. Оценивались данные более миллиона человек, - рассказали специалисты.

Ранее ученые ошибочно полагали, что лишь повышенный холестерин и "верхнее" кровяное давление 130 миллиметров ртутного столба могут "обеспечить" молодому человеку появление болезней сердца после 40 лет. Выяснилось, что такая угроза возникает и вследствие отклонений от нормы показателей "нижнего" давления.

Медики настоятельно рекомендуют следить за весом, регулярно заниматься спортом и есть полезную еду, избегая жирных продуктов.

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