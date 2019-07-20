Человеческий организм весьма умен, он практически всегда указывает нам на начинающиеся проблемы со здоровьем. Только мы не всегда умеем или хотим их замечать.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, например, из-за неправильного образа жизни и других неблагоприятных факторов постепенно ухудшается здоровье печени. Появляются симптомы, предупреждающие о проблемах со здоровьем, только чаще всего мы не придаем им особого значения или принимаем за временное недомогание. А зря.

Итак, какие признаки говорят о сбое в работе печени:

Постоянная усталость

Если вы часто и быстро устаете, это может быть признаком того, что ваша печень переполнена токсинами. Такую реакцию провоцирует нарушение обменных процессов, с которыми печень из-за сбоя не справляется в полной мере.

Неожиданная прибавка в весе

Если человек правильно питается и следит за количеством потребляемых калорий, но при этом все равно поправляется, пора задуматься о том, что что-то не в порядке с печенью. Скопление токсинов не дает печени хорошо усваивать жиры, мешает их перерабатывать и выводить из организма.

Аллергические реакции

Печень обладает способностью вырабатывать антитела, которые умеют обнаруживать и устранять аллергены. При накоплении же в этом органе токсинов, его способность к очищению снижается, в организме накапливается чрезмерное количество гистамина. В результате могут появиться головные боли, заложенность носа, зуд.

Неприятный запах тела и чрезмерное потоотделение

Переизбыток токсинов в печени приводит к "перегреву" организма. Повышенное потоотделение является следствием его попыток отрегулировать температуру. Избыточная потливость же вызывает и неприятный запах.

Металлический привкус во рту

Скопление в организме избыточного количества тяжелых металлов из-за того, что печень не справляется с функцией фильтрации крови, приводит к тому, что в полости рта вы начинаете ощущать вкус железа.

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