Мясо в куриных окорочках более жирное, чем куриная грудка - ведь курицы больше ходят, чем летают, поэтому ногам этих птиц требуется энергетическая поддержка. В среднем в составе 100 граммов тёмного куриного мяса содержится 8,12 грамм жира, и это не считая жирной кожи. Жареные в масле куриные ножки поставляют в организм не только чрезмерное количество холестерина, но и большое количество канцерогенов. Поэтому диетологи настойчиво советуют вовсе отказаться от окорочков.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Гормоны и антибиотики

Дешевых бройлерных цыплят сегодня выращивают по технологии ускоренного роста. Их кормят гормонами роста и антибиотиками, которые угнетают иммунную систему. Ежедневное употребление окорочков повышает риск онкологических заболеваний у обоих полов. У женщин подобная диета повышает опасности развития мастопатии, у мужчин вызывает снижение потенции.

Как правильно готовить окорочка

Самым безопасным способом употребления куриных окорочков в пищу является приготовление их с помощью варки. Куриные ножки надо положить в воду и варить до готовности. После этого вылить воду, снять и выбросить кожу.

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