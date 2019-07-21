Микробиологи советуют отказываться не только от пижамы, но и от нижнего белья. По словам ученых, спать в одежде - опасно для здоровья.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Бактерии и заболевания

Лишь 8% людей на Земле предпочитают спать без одежды, а этот способ врачи считают наиболее безопасным. В течение дня на одежде и нижнем белье могут скапливаться бактерии. А во время того, как человек спит, он создает благоприятную среду для их развития. Микроорганизмы начинают размножаться и переходят на тело и постельное белье.

Кроме того, это приводит к различным заболеваниям: перхоти и воспалениям, высыпаниям и раздражениям. В Британии даже есть классификация заболевания, которое вызывает неправильная гигиена "дерматит из-за небрежности".

Нарушения сна

Любая одежда нарушает терморегуляцию во сне. Из-за этого человек может испытывать дискомфорт, так как организм работает на протяжении ночи и не может нормально отдохнуть. Из-за этого люди, которые спят в пижаме, чаще потеют, а это приводит к еще большему размножению бактерий.

Кроме того, у некоторых пижам есть пуговицы, швы, украшения и завязки. Эти детали создают дополнительную причину дискомфорта. Даже такие незначительные неудобства приводят к тому, что мозг дольше погружается в стадию глубокого сна. Из-за этого человек может чувствовать усталость даже после 8-9 часов сна.

Однако, если вы все равно испытываете дискомфорт, когда спите без одежды, выбирайте правильную пижаму или ночнушку. Она должна быть сделана из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух. Откажитесь от украшений и деталей и выбирайте самые простые фасоны и крой.

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