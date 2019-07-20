Ученые выявили обстоятельства, которые в большинстве случаев предшествуют появлению онкологических заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С возникновением заболевания связана болезнь такоцубо или "синдром разбитого сердца", заявили американские кардиологи.

Кардиомиопатия такоцубо - синдром сердечной недостаточности, которому предшествует сильное эмоциональное потрясение.

В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.

Ученые призвали не паниковать и обследоваться в случае пережитого сильного стресса.

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