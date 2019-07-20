Американские ученые рассказали о том, что им удалось убить клетки ВИЧ в ДНК мыши. Об этом сообщает журнал Nature Communication, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в исследовании были применены сочетания антиретровирусной терапии LASER ART и методики направленного редактирования геномов CRISPR-Cas9.

Уточняется, что ученые были удивлены эффективностью нового метода лечения.

Результаты тестов показали, что два грызуна из семи полностью здоровы. У остальных наблюдалось резкое снижение количества зараженных клеток.

Кроме того, исследователи добавили, что сама методика как раз снижает число клеток ВИЧ, а редактор CRISPR-Cas9 редактирует ДНК, вырезая ВИЧ клетки.

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