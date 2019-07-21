Группа британских и австралийских ученых заявила, что женщины, имеющие диабет, могут умереть рано из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты выяснили, что диабет 1 типа очень опасен для женщин, так как значительно увеличивается риск возникновения проблем с сердцем. Диабет 1 типа был связан с повышением риска сердечной недостаточности у женщин в 5,15 раза, а у мужчин - в 3,47 раза, то есть относительный риск сердечной недостаточности у женщин на 47% выше, чем у мужчин, гласят исследования.

По мнению ученых, женщины с диабетом первого типа могут умереть преждевременно из-за сердечной недостаточности. Это может происходить из-за того, что у них повышается риск ИБС.

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