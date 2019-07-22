Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее мнению, следует обратить внимание на зеленый горошек, который является источником белка растительного происхождения. Если его есть, мышечная масса будет укрепляться, как и сопротивляемость организма заболеваниями.

"Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу", - сказала Стародубова.

Она добавила, что также повышению иммунитета способствуют пряные травы, свежая зелень.

"В петрушке содержание витамина С в четыре раза превышает его количество в лимоне, есть в свежей зелени также бета-каротин, витамины А, Е, фолаты, витамины группы В; минералы", - объяснила Стародубова.

Она заметила, что эти вещества снижают риск возникновения онкологических заболеваний. Кроме того, в диетическом питании большую ценность имеют кабачки, много клетчатки и мало калорий.

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