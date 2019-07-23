Казалось бы, вся наша жизнь зависит от сердца, однако ведущие геронтологи мира утверждают, что на продолжительность жизни прямое влияние оказывает кишечник.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Специалисты уверены, что от микроорганизмов в нашем кишечнике зависит общее состояние здоровья человека, и именно они зачастую определяют сроки жизни.

Так, количество вредных микроорганизмов в кишечнике не должно превышать норму. Если это случается, то нарушается его микрофлора, а это уже приводит к различным последствиям.

В частности, неправильно функционирующий кишечник приводит к метаболическому синдрому, который в 21-м веке встречается все чаще. Геронтологи считают, что он начинается в кишечнике из-за нарушения баланса полезных и вредных бактерий. Синдром приводит к гипертонии, сахарному диабету, ожирению и тромбообразованию.

Интересно, что около 70% ресурсов иммунной системы зависит от состояния кишечника. Именно в кишечнике находится большинство иммунных клеток, которые борются с вирусами и болезнетворными бактериями.

Так, если микрофлора кишечника нарушена, эти клетки слишком "заняты" борьбой с вредными бактериями в кишечнике и не могут в полной мере противостоять "атакующим" внешним агентам. В результате этого организм хуже справляется с проблемами.

Нарушенная микрофлора кишечника также приводит к разного рода пищевым аллергиям, головным болям и мигреням, а также нарушению сна, депрессивным состояниям, снижению работоспособности. Такое случается при снижении уровня серотонина, 80% которого вырабатывается в здоровом кишечнике.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!