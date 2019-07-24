Наши уши не только улавливают звуки, они играют большую роль в поддержании равновесия, защищают нас от инфекций и помогают поддерживать постоянную температуру тела. Рассказываем, как можно навредить своему слуховому аппарату, не зная очевидные вещи и ситуации.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ватные палочки

Исследование группы Henry Ford Health System выявило, что в 4% случаев повреждения барабанной перепонки происходили из-за применения ватных палочек. Небольшая травма барабанной перепонки может повредить косточки в ухе, что грозит ухудшением слуха. Залезая в ухо предметом, можно нарушить естественный механизм самоочищения и сместить ушную серу еще глубже, увеличивая риск образования пробки. Чтобы получить разрыв барабанной перепонки, нужно постараться, а вот поцарапать ушной канал, что приведет к кровотечению и вызовет инфекцию, - вполне.

Отказ от защитных наушников

Отказ от использования защитных (шумоподавляющих) наушников - плохая идея. Особенно, если шум постоянно сопровождает вас на работе. Дело в том, что в ухе есть маленькие ворсинки, которые работают как рецепторы слуха. Шум может повредить их, но снова они не вырастут. Если большую часть времени вас окружают различные шумы, лучшим выходом станет использование берушей и шумоподавляющих наушников одновременно.

Плавание

Большинство травм у дайверов не связаны с нападениями морских животных или декомпрессионной болезнью. Самая частая из них - баротравма. Она возникает, когда слишком быстро всплываешь, и давление во внутреннем ухе не успевает сравняться с наружным. Одно из основных правил дайверов: всплывать нужно со скорость 20 метров в минуту или медленнее. Если нырять, не до конца вылечив простуду или ОРВИ, риск заработать баротравму увеличивается, потому что подобные инфекции мешают уравниванию давления между внутренним ухом и внешней средой.

Ушные капли

Ушные капли, которые продаются без рецепта, могут стать причиной глухоты. При симптоме "уха пловца" (или наружного отита) и других ушных инфекциях следует проконсультироваться с врачом. Доктор проверит, не повреждена ли барабанная перепонка. Это нужно сделать до приема лекарств. Дело в том, что иногда в барабанной перепонке образуется дыра. Это может быть врожденным, а также следствием операции, либо инфекции, которые могли вызвать разрыв. Средства народной медицины - спирт или белый уксус - могут быть токсичны и привести к необратимой глухоте.

Пирсинг хряща

Прокол уха может привести к перихондриту, инфекции, которая поражает наружный ушной хрящ. Существует несколько антибиотиков, которые могут справиться с этим недугом. Если после пирсинга начались покраснения, припухлости и болезненные ощущения при прикосновении к уху, нужно бежать к врачу.

Спортивная борьба

Участники турниров по смешанным боевым искусствам (MMA) гордятся своими поврежденными после боев ушами, почти как чемпионским поясом. Среди молодежи на Северном Кавказе и вовсе модно ломать уши за определенную плату: это якобы является признаком профессионального бойца. Ушная гематома, возникающая при повреждении раковины, возникает, когда кожа, прикрепленная к основанию ушного хряща, отделяется из-за удара, а образовавшееся пространство заполняется кровью. Если травму вовремя не залечить, ухо становится бугристым. Если же вам окажут своевременную медицинскую помощь и откачают кровь из кожного "кармана", вы избежите такого своеобразного рубца.

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