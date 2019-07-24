Пока одни ученые твердят нам об опасности свежевыжатых соков, другие убеждены, что один из них - томатный - точно не может навредить. И вообще, если пить его каждый день, можно отлично поправить здоровье. Так какими же свойствами обладает этот напиток?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Предотвращает рак

Вы никогда не задумывались о том, почему томаты красного цвета? Все дело в пигменте ликопине, который является сильнейшим антиоксидантом и предотвращает развитие онкологии, а также способствует профилактике развития раковых опухолей. Кстати, даже в пастеризованных соках ликопин не теряет своих качеств.

Стресс долой

В сравнении с другими овощами у томатов есть огромное преимущество - они содержат крайне много серотонина. Поэтому, выпив стакан сока, вы получаете не только множество витаминов, но и хорошую дозу гормона радости. А он, в свою очередь, помогает бороться с депрессией, снижает стресс, нервное напряжение и поднимает настроение.

Очищает легкие

Особенно на этот пункт стоит обратить внимание курильщикам. За счет своих антиоксидантных свойств томатный сок предотвращает эмфизему легких. Кроме того, напиток богат витамином С, которого опять же в особенности не хватает любителям сигарет. К слову, даже если вы не курите, томатный сок поможет вам очистить легкие, если вы регулярно дышите загрязненным воздухом.

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