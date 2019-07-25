С возрастом в организме происходят изменения и замедляется обмен веществ, однако есть такие продукты, которые, по мнению врачей, будут полезны для людей после 40 лет. Употребляя их в пищу, вам будет легче сохранить здоровье и молодость органов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Жирная рыба

Стоит добавить в свой рацион скумбрию, лосось или сардины, потому как они богаты белком, витамином D и омега-3 кислотами. Специалисты отмечают, что эти продукты уменьшат риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Черника

Стоит добавить эту ягоду в свой рацион, потому как она содержит множество питательных веществ, антиоксиданты, витамины K и С и клетчатку. Благодаря регулярному употреблению черники уменьшится риск сердечных заболеваний, улучшится зрение и память.

Помидоры

Томаты признаны хорошими антиоксидантами, богатыми витаминами C, A, E. Ликопин в их составе может помочь предотвратить развитие хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания и диабет.

Брокколи

Брокколи богат витаминами С и А, фолиевой кислотой, клетчаткой и кальцием. Этот продукт снижает уровень холестерина и улучшает обменные процессы, а также препятствует развитию некоторых онкологических заболеваний.

Батат

Сладкий картофель борется с диабетом, потому как богат веществами, которые регулируют уровень сахара в крови. Кроме того, в нем содержатся антиоксиданты, а эксперты отмечают его противовоспалительное действие на организм.

Цельнозерновые продукты

Людям старше 40 лет в рационе необходимы цельнозерновые продукты, потому как они богаты клетчаткой, минералами и витаминами группы B. Это позволяет снизить уровень холестерина в крови, регулировать сахар и кровяное давление.

Соя

При правильном сочетании соя окажет на организм взрослого человека полезное действие. В ней содержатся жирные омега-3 кислоты и растительные белки, что делает сою отличным помощником в борьбе с остеопорозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.

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