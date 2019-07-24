Сегодня врачи и специалисты ВОЗ определяют уровень ожирения, используя так называемый индекс массы тела (BMI). Он представляет собой вес человека, разделенный на квадрат его роста в метрах.

Как правило, этот показатель считается нормальным, если он не превышает 25, но при этом остается не ниже 19 пунктов. Лишний вес диагностируется в промежутке между 25 и 30 пунктами, а значения ниже 18 указывают на хроническое недоедание или анорексию.

Бао и его коллеги выяснили, что "нормальный BMI" далеко не всегда гарантирует то, что человек на самом деле не обладает лишними килограммами и не страдает от последствий развития ожирения, наблюдая за жизнью примерно 150 тысяч жительниц США в возрасте от 50 до 79 лет на протяжении последних двух десятилетий.

В ходе этих наблюдений врачи всесторонне наблюдали за изменениями в состоянии здоровья и внешнего облика дам, пытаясь понять, какие факторы, кроме индекса массы тела, влияли на их продолжительность жизни, вероятность заполучить диабет или рак, а также другие болезни, традиционно связывающиеся с ожирением.