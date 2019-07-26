Ученые Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии совместно с представителями европейской медицинской школы провели исследование о том, как влияет на здоровье детей пропуск завтрака.

Оказалось, что начало дня на голодный желудок связано у подростков с высоким риском ожирения и повышением риска раннего развития диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Выдержка из исследования размещена на портале MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В ходе работы были проанализированы данные о 3528 подростках в возрасте от 12,5 до 17,5 лет из десяти крупных европейских городов, а также данные 991 бразильского подростка 14-18 лет. Ученые учитывали индекс массы тела, рост, обхват талии, отношение талии к росту и изучали связь между образом жизни детей, включая уровень физической активности и рацион питания, и риском различных заболеваний.

В процессе оказалось, что самая сильная корреляция с признаками ожирения среди всех пищевых типов поведения была связана с частотой пропуска завтрака. Исправить нанесенный пропуском завтрака ущерб не помогал даже здоровый сон. Мальчики, пропускавшие завтраки, в среднем имели талию на 2,13-2,61 сантиметра больше, чем те, кто по утрам правильное питался. У девочек талия увеличивалась соответственно на 1,97 сантиметра.

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