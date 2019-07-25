Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если его будут принимать пациенты, не имеющие сердечно-сосудистых заболеваний, без назначения врача и для профилактики риска инфаркта миокарда, считает кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, доцент кафедры факультетской терапии лечебного факультета МГМУ имени И.М. Сеченова Антон Родионов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что Оксфордские ученые провели исследования, в ходе которых выяснилось, что употребление аспирина может спровоцировать внутренние кровотечения в организме человека и привести к смерти.

"Ситуация вокруг аспирина на сегодняшний день достаточно понятна. Не бывает лекарств однозначно хороших и однозначно плохих. Бывают лекарства, которые назначены по показаниям и бывают лекарства, назначенные без показаний. Он (аспирин - ред.), несомненно, остается препаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца, для пациентов перенесших некоторые формы ишемического инсульта, если это не связано с фибрилляцией предсердий, для пациента с атеросклерозом периферических артерий, но применять его просто так не стоит", - сказал РИА Новости Родионов.

Эксперт подчеркнул, что применение аспирина в первичной профилактике действительно недопустимо, оно незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но резко повышает опасность желудочно-кишечного кровотечения. Это касается не только здоровых людей, но и пациентов с гипертонией или пожилых людей, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний.

"Именно поэтому сейчас поголовное профилактическое назначение аспирина считается неоправданным, и всем подряд его принимать не надо. И одно из, на мой взгляд, серьезных преступлений - это реклама безрецептурного применения аспирина по телевидению, потому что аспирин остается препаратом в тех ситуациях, когда он действительно нужен пациентам с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заключил Родионов.



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