Ученые американского Йельского университета выяснили причину возникновения гипертрофической кардиомиопатии и других подобных заболеваний сердца. Именно при таких проблемах здоровый на вид человек может умереть просто от физической нагрузки.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Оказалось, что важную роль в развитии таких болезней играют структуры тканей, участвующие в механической поддержке сердца (их называют внеклеточным матриксом). Жесткость поддерживающих структур заставляет клетки увеличиваться, что ведет к росту и утолщению мышц.

Такое утолщение стенок левого и правого желудочка происходит при гипертрофической кардиомиопатии, которая поражает одного из 500 человек. Считается, что именно от этого генетического расстройства внезапно погибают молодые "здоровые" спортсмены.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!