https://news.day.az/medicine/1141970.html Открыт доступный способ профилактики диабета
Открыт доступный способ профилактики диабета
Ученые из Канады рассказали о простом способе профилактики диабета. Об этом сообщает Medicalexpress.
Отмечается, что развитию диабета препятствует употребление витамина D.
Уточняется, что в ходе эксперимента ученые давали испытуемым дозу с витамином, которая превышала норму в 5-10 раз.
Испытуемые были предрасположены к диабету, однако после полугодового эксперимента их состояние улучшилось.
Однако те, кто страдали от заболевания давно не заметили никаких изменений самочувствия.
Ранее сообщалось, что найдена новая смертельная опасность диабетадля женщин.
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