https://news.day.az/medicine/1141971.html Стал известен способ борьбы с опаснейшим раком
Стал известен способ борьбы с опаснейшим раком
Американские ученые обнаружили способ борьбы с опаснейшими типами рака. Об этом сообщает MedicalXpress.
По словам исследователей, препараты, которые нацелены на белок CREB, регулирующего активность специфичных генов, предотвращают рост опухоли, что помогает бороться с трудноизлечимыми видами рака.
Они также отметили, что CREB является фактором транскрипции, который связывается с некоторыми последовательностями ДНК, называемые CRE.
CRE, уточняют ученые, отключают ген, управляя синтезом белков.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре