Американские ученые обнаружили способ борьбы с опаснейшими типами рака. Об этом сообщает MedicalXpress.

По словам исследователей, препараты, которые нацелены на белок CREB, регулирующего активность специфичных генов, предотвращают рост опухоли, что помогает бороться с трудноизлечимыми видами рака.

Они также отметили, что CREB является фактором транскрипции, который связывается с некоторыми последовательностями ДНК, называемые CRE.

CRE, уточняют ученые, отключают ген, управляя синтезом белков.

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