С детства всем известно, что сладкое портит зубы. Однако дело не только в сладостях. В мире очень много продуктов питания, которые приводят зубы в состояние разрушения. О вредном влиянии некоторой пищи многие даже не догадываются. Какие же продукты питания оказывают разрушающее воздействие на здоровую красивую улыбку, нам рассказывает известный стоматолог, главный врач клиники Шипков Владимир Николаевич, передает Day.Az со ссылкой на "Московский комсомолец".

Цитрусовый "рай"

Почти каждый человек уверен в том, что любые фрукты принесут его организму только пользу. Однако наши зубы реагируют на цитрусовые совсем по-другому. Лимонная кислота, которая содержится в цитрусовых, негативно влияет на зубную эмаль. Так что после лакомства апельсинами необходимо прополоскать рот водой. Вторым "спасательным кругом", способным нормализовать баланс кислот, является обычная жевательная резинка. Пакетированные и натуральные соки лучше всего пить через специальную трубочку.

Сахар взрослым не игрушка

Все продукты питания, в которых содержится сахар, увы, негативно влияют на состояние зубов в целом. Карамельки, ириски, мороженое и прочие лакомства содержат в себе огромное количество сахара. Что же в этом плохого? Именно сахар является лучшим "кормом" для микроорганизмов, которые содержатся в биопленке на зубах. Чем больше мы даем им питания, тем быстрее они разрушают зубную эмаль. То же самое относится и к сладким газированным напиткам. Кроме содержания сахара газировка может "похвастаться" наличием в своем составе кислоты, которая разрушает эмаль.

Вогнать в краску

Красящие продукты довольно тяжело отмываются с одежды. Так почему же не многие задумываются о том, что красящая пища точно так же влияет на эмаль зубов?

Пигмент, который содержится в красном вине, отрицательно влияет на белизну улыбки. Советуем вам вспомнить об этом, прежде чем насладиться парочкой бокалов за ужином.

Кофе для многих давно стал "утренним другом". Однако не многие задумываются, какое влияние эта дружба имеет на состояние зубов. После кофе нередко ощущается сухость во рту, а из-за недостатка слюны в ротовой полости происходит стремительное развитие бактерий. Кроме того, кофе оказывает негативное влияние на эмаль. Однако избежать многих проблем можно всего лишь с помощью полоскания ротовой полости водой после очередной чашечки бодрящего напитка.

Черника, вишня и ежевика являются самыми желанными летними лакомствами. Не стоит забывать, что в этих ягодах содержится очень много натуральных красителей. Самым верным решением после употребления красящих ягод будет просто почистить зубы, чтобы вернуть эмали натуральный цвет. Многие убеждают себя, что с одного раза ничего не будет. Возможно, и так, однако если часто употреблять в пищу красящие продукты, то эмаль зубов со временем может начать желтеть.

Боль через алкоголь

Часто случается, что после вечеринки наутро человека мучает жуткая сухость во рту. Всему виной, конечно, алкоголь. Именно он является "виновником торжества", приостанавливающим работу таких важных для человека слюнных желез. На зубах, прямо говоря, это сказывается не лучшим образом. Ведь ротовая полость на время остается без важного инструмента, благодаря которому не только смываются пищевые остатки, но и нормализуется кислотно-щелочной баланс. Алкогольные коктейли содержат в себе уйму сахара, а пиво - углекислый газ. Все это с большой вероятностью разрушает зубную эмаль.

Похрустим?

Современный ритм жизни часто заставляет нас перекусывать на бегу. Чипсы, мюсли, снеки - все это вредно и опасно для зубов. Высушенная твердая пища может поранить десны и повредить эмаль. Микросколы и трещинки на зубной эмали - результат чрезмерного употребления "хрустящих врагов".

Чем же не угодили безобидные (на первый взгляд) батончики мюсли? Здесь, что называется, эффект "три в одном". Во-первых, огромная доза сахара, основа, состоящая из "тянучки", и молотые орехи. Тягучая основа не только застревает между зубов, но и зачастую практически выдергивает пломбы. А застрявший между зубами сахар - практически совершенное условие для быстрого развития кариеса.

Крошечные раздражители

Кунжут и мак считаются полезными для организма семенами. Однако на зубы они оказывают весьма негативное воздействие. Они не только легко застревают в промежутках между зубами, но и могут беспрепятственно проникнуть в кариес. Результатом всего этого может стать раздражение десны, воспалительный процесс и размножение бактерий. Сюда же можно отнести и кукурузу. Зернышки этого продукта с легкостью застревают между десен, нередко вызывая воспалительный процесс.

О да, вода!

Кто бы мог подумать, что даже обычная вода способна оказывать разрушающее воздействие на зубную эмаль? Чтобы не допускать такого, необходимо установить систему очистки воды (фильтр) или покупать бутилированную воду.

У многих существует вредная привычка разгрызать кусочки льда. Из-за этого можно с легкостью повредить поверхность зубов. Поэтому эту привычку рекомендуется искоренить раз и навсегда.

Возникает вполне уместный вопрос: "Неужели стоит полностью отказаться от вредных для зубов продуктов?" Во всем нужна мера, и лучше будет постепенно ограничить себя от всего вышеперечисленного, чем постоянно срываться в процессе. Чтобы закрепить успех и принести зубам пользу, рекомендуется употреблять в пищу больше молочных продуктов, моркови, рыбы и т.д. И, конечно, нужно взять себе за правило посещать стоматолога не менее раза в полугодие. И тогда ваша улыбка будет красивой и здоровой еще много-много лет.

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