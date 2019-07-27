Простейшие ошибки в тренировочном процессе, которые допускают новички и спортсмены-любители, влекут за собой порой серьезные травмы и проблемы со здоровьем.

О том, как уберечь организм и тренироваться в удовольствие, без боли и неприятных ощущений, рассказала телеведущая фитнес-рубрики на канале "Пятница", фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Разминка

Перед тренировкой просто необходимо сделать разминку. Она поможет разогреть и подготовить к работе мышцы, суставы и связки.

Это позволит избежать травм (таких как растяжение коленных, плечевых, локтевых, лучезапястных и других связок), а также подготовить тело к наиболее эффективной тренировке.

Разминка может быть выполнена как на кардиотренажерах, так и самостоятельно (например, ходьба с высоко поднятыми коленями и суставная гимнастика).

Техника

На этот пункт стоит обратить особое внимание. Если вы новичок, то лучше всего взять тренера хотя бы на пару занятий, так как учить технику проще всего именно практическим путем.

Правильная техника - залог безопасности и эффективности. При неправильной технике можно получить защемление нерва, растяжение связок, травмы суставов, вывихи, разрыв и травмы мениска коленного сустава, межпозвоночные протрузии и грыжи.

Базовые упражнения

Не выбирайте сразу технически сложные упражнения и тем более не выполняйте их с большим весом.

Прежде чем включать в тренировки сложные и оригинальные элементы, надо сначала освоить все базовые и хорошо наладить связь мышцы-мозг.

Это могут быть упражнения, которые задействуют сразу несколько мышечных групп (такие как приседания, подтягивания в гравитроне, отжимания и т.д.). При выборе сложных элементов можно получить вывих, защемление нерва, растяжение связок.

Нагрузки

Тренировочный план должен быть составлен адекватно вашей подготовке. Новичкам лучше всего выбирать тренировки по принципу full body (то есть упражнения на все мышечные группы за одну тренировку). При неадекватном выборе нагрузки вы рискуете заработать перетренированность (под удар попадет вся эндокринная система) или гипогликемию.

И то и другое выражается в ослабленности организма, может сопровождаться тошнотой и рвотой, потерей сознания и рядом других неприятных последствий.

Вес

Берите веса по возможностям, а не для того, чтобы произвести впечатление или не выглядеть слабаком. Более того, слишком большой вес мешает грамотной технике, что может не только вызвать травму, но и будет совершенно неэффективно. Взяв слишком большой вес, вы можете заработать частичный надрыв мышц, всевозможные вывихи, межпозвоночные грыжи и протрузии.

Будьте внимательны к своему здоровью, не пренебрегайте советами специалистов и ваши тренировки будут доставлять вам лишь положительные эмоции и заряд бодрости!

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