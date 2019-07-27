Несмотря на то, что смартфоны - неотъемлемая часть нашей жизни, пользоваться ими стоит все же с аккуратностью. И дело тут не в запястном синдроме или возможном влиянии синего света перед сном, или, по крайней мере, не только в этом.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Ученые из Колумбии представили доказательства того, что люди, проводящие в своих телефонах не менее 5 часов в сутки, на 43% больше склонны к ожирению, чем те, кто тратит на смартфоны меньше времени. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди них также был увеличен.

Исследователи проанализировали данные о 1060 добровольцах, средний возраст которых был 19,5 лет. 36% мужчин имели лишний вес, а 43% - страдали ожирением. Среди женщин доля тех, у кого был лишний вес, приближалась к 64%.

Любители пользоваться телефоном часами часто неправильно питались, а также мало занимались спортом: среди тех, что тратил на смартфон 5 часов и больше 26% имели лишний вес и 4,6% страдали ожирением.

Мирари Мантийя-Моррон (Mirary Mantilla-Morrón) поясняет, что длительное использование смартфона часто сопряжено с малоподвижным образом жизни, что в дальнейшем увеличивает вероятность преждевременной смерти, развития диабета, различных форма рака и других болезней.

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