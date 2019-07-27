Татуировки и татуаж призваны украшать тело человека. Однако иногда эти процедуры проходят неудачно, и человек хочет их убрать. Современная медицина считает "золотым стандартом" удаление татуировок Q-Switch лазером, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как проходит процедура лазерного удаления, сколько времени она занимает и как ухаживать за кожей после обработки? Отвечаю на эти и другие вопросы.

Как происходит процедура удаления татуировки?

После консультации и сбора анамнеза, специалист обрабатывает нужный участок кожи лазером. Пигмент при обработке распадается на составляющие и выводится клетками иммунной системы. С каждой новой процедурой рисунок светлеет и постепенно исчезает.

Сколько времени занимает удаление татуировки?

Лазер достаточно быстрый аппарат, который выдает несколько вспышек в секунду, поэтому время процедуры зависит от площади удаляемого рисунка. Сеанс обычно длится от нескольких минут до часа. Количество необходимых процедур и перерыв между ними врач определяет индивидуально для каждого пациента на основе собранного анамнеза и реакции организма на процедуру. Обычно для удаления татуировки необходимо несколько сеансов с перерывом 6-8 недель.

Кому противопоказана процедура?

Временными противопоказаниями к процедуре являются, например, беременность и период лактации, активный загар за две недели до процедуры. Однако, есть и серьезные ограничения, при которых процедура запрещена: наличие онкологических заболеваний, склонность кожи к образованию келоидных рубцов и индивидуальная реакция на лазерные лучи. Во всех остальных случаях процедуру можно спокойно проводить.

Как быстро сходит рисунок?

Эффективность удаления напрямую зависит от цвета пигмента, который использовался при нанесении рисунка. Черный и красный удаляются без каких-либо трудностей. Для желтого, зеленого и бежевого пигментов требуется большая сноровка, чтобы такой рисунок стал бледным и полупрозрачным. Такие татуировки чаще-всего удаляют для последующего перекрытия.

Почему одна часть рисунка уходит быстро, а другая нет?

На равномерность удаления рисунка влияют два фактора:

Распределение, пигмента в коже.

Колебание плотности энергии и интенсивность воздействия лазера на разных участках.

Пигмент в коже расположен на разной глубине, его объем на частях рисунка также отличается. В процессе обработки лазер воздействует на кожу неодинаково - где-то идет перекрытие луча, где-то меняется плотность. Это приводит к тому, что рисунок уходит неравномерно.

Может ли остаться шрам на месте татуировки

Современные лазеры при грамотной подготовке специалиста не травмируют кожу, не оставляют пузыри или рубцы. Если у вас остались травмы после процедуры, значит она была проведена не правильно.

Как ухаживать за кожей после удаления татуировки

После процедуры в течение двух недель пациент соблюдает следующие правила:

не загорать и не распаривать кожу;

не использовать скрабы и другие повреждающие поверхность дермы средства;

использовать успокаивающие средства вроде "Бепантена" или "Пантенола".

Иногда пару дней после лазерного удаления может держаться небольшое покраснение, но оно не болезненно и ничем не мешает.

Если вы хотите видеть качественный результат без травм и остатков татуировки на коже, обращайтесь к профессионалам. Обязательно смотрите портфолио работ, читайте отзывы, будьте внимательны к выбору специалиста.

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