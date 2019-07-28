Эксперты уже давно спорят о том, можно ли глотать косточки ягод и фруктов. Однако есть такие косточки, проглотив которые, вы подвергнете организм серьезной опасности.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, в вишневых косточках содержится амигдалин, который выделяет губительную синильную кислоту, которая может вызвать сильнейшее отравление. Кроме того, синильная кислота вызывает кислородное голодание, а в качестве ответной реакции организма венозная кровь насыщается кислородом. В результате краснеют слизистые оболочки и кожные покровы, может опухнуть и "налиться кровью" гортань.

То же самое вещество содержится в персиках, абрикосах и сливах. В ядрах их косточек содержится цианид - один из самых известных ядов. Он способен убить организм, блокируя приток кислорода. Врачи отмечают, что симптомами такого отравления могут стать температура, отек или одышка.

При этом, смерть может наступить, если съесть около 40 г абрикосовых косточек. Ядра горьких абрикосов представляют особую опасность.

Цианиды содержатся и в яблочных косточках. Так, в одном яблочном семени содержится около 0,49 мг цианида. А цианид может вызвать летальный исход в количестве около 1 мг на килограмм массы тела человека. Таким, образом если человек массой около 70 кг съест 18 яблок, это может привести его к серьезному отравлению и смерти

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