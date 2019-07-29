Новый метод лечения артрита подарит облегчение тем, кто страдает отхронической боли. Кроме того, это может быть первым шагом для полного восстановления, передает Day.Az со ссылкой на Step To Health.

Эта проблема касается не только пожилых людей, артрит может затронуть каждого из нас, независимо от возраста. Такие симптомы артрита, как хроническая боль или деформация костной структуры, могут проявиться, даже если вам 20 лет.

Заболевание не дает вести нормальную жизнь из-за хронической боли, которую очень трудно переносить. Иногда дискомфорт настолько сильный, что у некоторых пациентов, в конечном итоге, развиваются тревожные расстройства и депрессия.

Хотя еще нет окончательного решения этой проблемы, ученые обнаружил новый метод лечения артрита, который помогает снять воспаление и улучшить качество жизни людей, каждый день сталкивающихся с болью. Он был опубликован в журнале Science Translational Medicine (Трансляционная медицина).

Обычно, когда врачи ставят диагноз артрит, они выписывают лекарства. В то же время, врачи рекомендуют дополнять их альтернативными методами лечения.

Наиболее популярными являются гомеопатия, медитация, применение тепла и холода, акупунктура или массаж. Все они являются паллиативными методами, но иногда оказываются эффективнее лекарств и боль исчезает.

Команда ученых из Лондонского университета сделала шаг вперед, открыв новый способ для лечения артрита.

До того, как результаты исследования были опубликованы, было невозможно достичь хряща традиционными методами. Тем не менее, группа исследователей предложила инновационный способ решения этой проблемы.

Благодаря "микропузырькам", которые проходят через клетки, пока не достигнут хряща. Этот новый гениальный метод транспортировки, микровезикулы, являются субклеточными структурами очень маленького размера.

Они являются частью мембраны и содержат жидкость. Самая удивительная вещь это то, что они, как правило, находятся в лейкоцитах, которые из-за постоянного воспаления накапливаются в суставах людей с артритом.

Таким образом, лейкоциты несут к месту воспаления эти микровезикулы, в которых содержится более 300 белков для защиты хрящевой ткани.

Инновационная терапия была с большим успехом проверена на мышах. Тем не менее, исследователи говорят, что она открывает перед нами многочисленные возможности.

Следующим шагом будет включение в микровезикулы других компонентов, таких как омега-3 кислоты, чтобы расширить их воздействие.

По словам Стивена Симпсона, директор Arthritis Reasearch UK (Научно-исследовательский центр артрита в Великобритании) и соавтора исследования, это открытие поможет разработать наиболее эффективный метод лечения артрита.

Кроме того, еще одно преимущество нового метода заключается в комфорте его применения. Пациенты должны провести всего один день в больнице для трансфузии.

После этого они могут вернуться домой и продолжить свою обычную жизнь без ограничений, в то время, как введенные микровезикулы будут восстанавливать кость.

Эта революционная стратегия поможет избавить миллионы людей по всему миру от постоянной боли. Для достижения этой цели, необходимо начать клинические испытания на людях. Ожидается, что результаты будут так же убедительны, как и полученные на грызунах.

Если ожидания оправдаются, медицина сделает еще один шаг вперед к полному исцелению от этой болезни, которая затрагивает миллионы людей и делает их жизнь невыносимой.

Это демонстрирует необходимость больше инвестировать в инновации и исследования.

Это полезно не только для пациентов, но, в долгосрочной перспективе, означает экономию для системы здравоохранения.

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