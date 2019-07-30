Избыток половых гормонов в организме женщины во время беременности и их проникновение в организм ее будущего сына резко повышает вероятность того, что он станет аутистом. Об этом пишут ученые в журнале Molecular Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам удалось подтвердить гипотезу, что повышенный уровень эстрогена и тестостерона в организме матери и ее будущего ребенка служит одной из причин развития аутизма. Гены - еще один важный фактор риска. Гормоны могут влиять на них, воздействуя на те участки ДНК, которые управляют ростом мозга зародыша", - заявил Саймон Барон-Коэн (Simon Baron-Cohen) из Кембриджского университета (Великобритания).

По данным органов здравоохранения США, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 59 детей в мире. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.

К примеру, три года назад американские ученые заметили, экспериментируя на мышах, что аутизм связан не только с наличием определенных мутаций в генах, управляющих работой и развитием мозга, но и с бактериями в кишечнике самих аутистов и их родителей. Пересадка здоровой микрофлоры, как показали последующие опыты, смягчила многие симптомы аутизма.

Вдобавок, первые же наблюдения за распространением этого синдрома показали, что аутизм представляет собой типично "мужскую болезнь". По текущим оценкам, на каждую женщину-аутиста приходится по 3-4 мужчины, причины чего пока остаются неизвестными. Часть ученых предполагает, что этот "разрыв между полами" порожден особенностями в работе мозга сильного и слабого пола, а другие связывают их с генетикой или другими факторами.

Барон-Коэн и его коллеги уже несколько десятилетий изучают природу этого феномена, пытаясь понять, что именно повышает вероятность развития аутизма у мужчин и как различаются его симптомы у представителей разных полов.

Четыре года назад они фактически случайно совершили интересное открытие. Оказалось, что в крови и мужчин, и женщин-аутистов, присутствовало необычно много тестостерона, а их мозг имел необычно много "мужских" черт. Это натолкнуло ученых на мысль, что в развитии аутизма могут быть замешаны не только микробы и гены, но и гормоны.

Руководствуясь этой идеей, ученые изучили то, как много эстрогена и тестостерона, а также их "заготовок", присутствовало в организме трех сотен европейских женщин, родивших мальчиков-аутистов и обычных детей. В этом им помогло то, что медицинские службы Дании, где проводились эти опыты, хранили образцы пуповинной крови и тканей, извлеченные из тела матери в момент вынашивания плода и непосредственно во время родов.

Как показало это сравнение, в организме будущих аутистов и их матерей присутствовало необычно много молекул эстрогена и его производных, а не только тестостерона. Чем выше была их концентрация, тем чаще дети приобретали это расстройство. Что самое интересное, все типы эстрогенов влияли на эту вероятность сильнее, чем их "мужские" аналоги.

Откуда они берутся, ученые пока не могут точно сказать - их источником может служить как организм будущей матери, так и плацента или ткани тела самого зародыша. Тем не менее, схожий характер действия этих веществ, как считают авторы статьи, говорит о том, что аналогичные нарушения вызывают не только тестостерон и эстроген, но и все остальные стероидные гормоны.

"Это очень интересное открытие, так как раньше никто не изучал то, как эстрогены влияют на развитие аутизма. Мы надеемся, что последующие эксперименты помогут нам раскрыть их роль в формировании мозга ребенка. Вдобавок, нам еще нужно проверить, характерна ли эта особенность и для женщин-аутистов", - заключает Алекса Поль (Alexa Pohl), коллега Барона-Коэна по университету.

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