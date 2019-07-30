Вирусы, убивающие бактерии, называемые бактериофагами или просто фагами, представляют собой наиболее многочисленную и разнообразную группу организмов на планете, намного превосходящую по численности любую другую форму жизни - даже бактерии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Фаги всегда пребывают вокруг нас и даже внутри нас. Они - естественные пожиратели бактерий. Там, где есть бактерии, есть и фаги.

Научный интерес к фагам возрос в связи с проблемой антибиотикорезистентности, которая отчасти вытекает из чрезмерного использования антибиотиков. Человечеству явно нужны новые способы борьбы с бактериями, и бактериофаги являются одной из многообещающих альтернатив. Они действительно способны убивать супербактерии, причем нацеливаясь точно на врага и не трогая другие (например, полезные) микробы.

Инженеры-химики из Университета МакМастера в Канаде создали удобную гелевую форму для применения бактериофагов. Специалисты вырастили в лаборатории, извлекли и упаковали бактериофаги с такой большой плотностью, что те самопроизвольно превратились в жидкие кристаллы. Когда исследователи добавили химическое связующее, кристаллизованные фаги образовали желатиноподобное вещество, способное восстанавливать форму после надрезов.

Уникальность здесь заключается в концентрации фагов, которая позволила создать твердый материал. Крошечный кусочек данного антибактериального геля - всего миллилитр - содержит 300 триллионов фагов. Исследователи предполагают, что гель уже можно использовать для покрытия медицинских имплантатов и искусственных суставов.

Впрочем, применение в качестве антимикробного покрытия - это нечто очевидное. Но на самом деле фаговый гель потенциально пригоден для самых разных целей. Поскольку ДНК бактериофага легко редактировать, его можно обучить атаковать раковые клетки, есть пластмассу или противодействовать загрязнителям окружающей среды.

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