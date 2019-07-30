Исследователи сходятся во мнении, что безопасных доз алкоголя не существует, а потому употреблять любые спиртные напитки для того, чтобы справиться с тем или иным заболеванием, не нужно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Однако исследования ресвератрола - соединения, которое присутствует в кожице и косточках винограда и других ягода, - они не прекращают. На этот раз им удалось показать, что соединение может работать как антидепрессант.

Для этого они провели эксперимент на мышах. Авторы показали, что избыток стресса приводит к выработке большого количества кортикостерона. Этот гормон в свою очередь ведет к увеличению количества PDE4 в головном мозге - накопление фермента провоцирует развитие депрессии и усиление тревожности.

Ресвератрол же подавлял синтез PDE4, который усиливался под действием кортикостерона. Уровень депрессии и тревожности в этом случае существенно снижался.

Команда исследователей из Университета Баффало (University of Buffalo) уверена, что ресвератрол относится к новому классу антидепрессантов. Такие препараты подойдут тем пациентам, на которых не действует большинство существующих в настоящее время лекарств.

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