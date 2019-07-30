Исследователи из Королевского колледжа Лондона с помощью секвенирования РНК одиночных клеток обнаружили клетки, способные восстанавливать ткани больной печени.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Ими оказались так называемые гепатобилиарные гибридные предшественники (HHyP), которые формируются у человека во время раннего развития еще в утробе матери.

Удивительно, но HHyP также сохраняется в небольших количествах и у взрослых людей. Эти клетки могут частично прогрессировать в два основных типа клеток взрослой печени - гепатоциты и холангиоциты.

Характерно, что HHyP очень похожи на стволовые клетки мыши, которые, как было установлено в предыдущих исследованиях, быстро восстанавливают печень грызунов после серьезного повреждения, такого как цирроз печени.

Ведущий автор исследования доктор Тамир Рашид из Центра стволовых клеток и регенеративной медицины при Королевском колледже Лондона заявляет: "Впервые мы обнаружили, что клетки со свойствами стволовых клеток существуют в печени человека. Это, в свою очередь, может обеспечить широкий спектр применений для лечения заболеваний печени, включая возможность полностью отказаться от пересадки печени".

Исследователи планируют удвоить усилия, чтобы в скором времени открыть рецепт для преобразования плюрипотентных стволовых клеток в HHyP, и далее трансплантировать эти клетки пациентам при необходимости.

В более долгосрочной перспективе рассматривается возможность перепрограммировать HHyP прямо в организме. Это может полностью избавить пациентов от необходимости пересадки клеток или органа.

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