Чаще всего гипертонией страдают люди с вредными привычками, лишним весом и те, кто ведет сидячий образ жизни. Если вы часто замечаете у себя повышенное артериальное давление, лучше немного подкорректировать свои ежедневные привычки.

Откажитесь от соли

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, для того, чтобы понизить давление, нужно отказаться от соли или хотя бы минимизировать ее потребление. Помните, что считать нужно не только то количество, которое вы добавляете блюда, но и соусы, приправы, различные снеки. Соль есть даже в сладостях. Научно доказано, что избыток этого вещества стал причиной гипертонии у трети заболевших. Замените ее чем-нибудь, во многих приправах нет столько натрия, а вкус еды от этого не ухудшится.

Больше двигайтесь

Не нужно бежать марафон для того, чтобы избавиться от гипертонии. Начните с небольших физических нагрузок. Для этого отлично подойдет плавание, езда на велосипеде или тренажере, а также простые пешие прогулки перед сном. Они не только помогут снизить давление, но и помогут бороться с бессонницей. Главное, чтобы все эти занятия были регулярными. К тому же, подвижность поможет справиться с лишним весом, который назван одной из главных причин гипертонии.

Питание и напитки

Переизбыток сахара, алкоголя и даже кофеина может сильно сказаться на самочувствии в худшую сторону. Врачи говорят, что хорошо только то, что в меру. Поэтому не злоупотребляйте жирным, сладким и алкоголем. Постарайтесь исключить фастфуд, жареное, жирное и сладкое. Найдите альтернативную полезную замену пирожным с кремом: вместо них отлично подойдет зефир, пастила или мармелад. Введите в свой рацион больше овощей и фруктов. Врачи доказали, что обычная гречневая каша поможет в снижении давления.

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