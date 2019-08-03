Иногда боль в пояснице может явиться результатом слишком интенсивных физических нагрузок или долгого пребывания в неудобной позе. Но есть и другие, более серьезные причины этой проблемы.

Хроническое обезвоживание

Вы, возможно, будете удивлены, но недостаток воды вполне может стать источником сильных болей в спине. Циркулирующая в организме вода вымывает из него токсичные и кислотные вещества. Когда же воды не хватает, они скапливаются, что и вызывает боль. Возникает она именно там, где организм обезвожен.

Неправильное питание

Нездоровая пища вкупе с обезвоживанием может привести к сбою в работе пищеварительной системы. Пища хуже усваивается, витаминов и полезных элементов не хватает. В результате это может стать причиной нехватки питательных веществ, которые нужны для поддержания в нормальном состоянии костей и хрящевой ткани позвоночника. Как итог - боли в пояснице.

Отсутствие физической нагрузки

Малоподвижный образ жизни так же вреден для нормального функционирования позвоночника, как и чрезмерная физическая нагрузка. Подъем тяжестей и изнуряющие тренировки не стоит брать за основу, но если отказаться от физической нагрузки в принципе, поясничный отдел будет находиться в постоянном напряжении, а микроциркуляция крови в нем будет нарушена. Поясничный отдел в этом случае будет неприятно ныть.

Болезни внутренних органов

На работу позвоночника могут влиять и проблемы, связанные с внутренними органами. Например, воспаление почек можно часто спутать с радикулитом (точнее последний сопровождает заболевание) из-за того, что орган посылает импульс в ближайшую зону, а организм реагирует спазмом мышц, что в свою очередь ведет к деформации позвоночника.

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