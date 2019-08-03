Сингапурские ученые решили изучить состав известного индийского растения - витании снотворной (Withania coagulans). Ее считают чуть ли не панацеей от множества заболеваний, называя ашвагандой и индийским женьшенем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Исследователи серьезно взялись за "женьшень", пытаясь понять, действительно ли травяное лекарство работает, или же его влияние не более, чем плацебо.

Лабораторные исследования показали, что в плодах растения содержатся компоненты, помогающие бороться с диабетом. Оказалось, что добавление этих веществ (они относились к стероидам) стимулировало выработку инсулина клетками поджелудочной железы мыши.

Из-за сильной горечи употреблять плоды в пищу проблематично. Ученые предложили употреблять эти стероиды в составе хитозановых нанокапсул - в этом случае лекарство можно спокойно глотать, а хитозан защитит содержимое от губительного воздействия кислоты в желудке.

Мышей с диабетом кормили такими капсулами в течение пяти дней - это позволило снизить уровень сахара примерно на 40% (падение оказалось вызвано увеличением выработки инсулина). Эффект сохранился и даже усилился после окончания курса приема стероидов.

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