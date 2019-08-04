Канадские ученые рассказали о связи рака и и гиперинсулинемии. Об этом пишет Medicalxpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению ученых, у многих больных онкологическими заболеваниями наблюдается гиперинсулинемия - высокое содержание инсулина в крови.

Особенно пагубно большое количество инсулина влияет на поджелудочную железу.

Отмечается, что гиперинсулинемия может привести к развитию рака молочной железы.

Ученые также обнаружили, что пониженный уровень инсулина в крови предотвращает развитие рака.

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