https://news.day.az/medicine/1144382.html Ученые обнаружили взаимосвязь рака и гиперинсулинемии
Ученые обнаружили взаимосвязь рака и гиперинсулинемии
Канадские ученые рассказали о связи рака и и гиперинсулинемии. Об этом пишет Medicalxpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению ученых, у многих больных онкологическими заболеваниями наблюдается гиперинсулинемия - высокое содержание инсулина в крови.
Особенно пагубно большое количество инсулина влияет на поджелудочную железу.
Отмечается, что гиперинсулинемия может привести к развитию рака молочной железы.
Ученые также обнаружили, что пониженный уровень инсулина в крови предотвращает развитие рака.
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